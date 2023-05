Emil Hansson trekt Heracles bij NAC over de streep: ‘We moeten nog één mooie wedstrijd spelen voor de titel’

Almeloër H. (19) kan geleend geld voor scooter niet terugbeta­len en overvalt uit wanhoop de Albert Heijn

35 seconden en geen seconde meer, dat is de tijd die Kevin H. (19) in de vroege ochtend van 4 oktober 2022 nodig heeft om een overval te plegen op de Albert Heijn aan de Nieuwstraat in Almelo. De jonge Almeloër laat een onuitwisbare indruk achter op medewerkers en klanten.