Enorme Almelose mestvergister heeft nog tal van barrières te nemen en de belangrijkste heet MOB

Stilte rondom de bouw van de vergister op het Bedrijvenpark Twente, met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 300.000 ton mest, aardappelen en residuen uit de horeca en een productiecapaciteit van ‘groen gas’ voor meer dan 10.000 huishoudens, was geen vooropgezet plan, bezweert Henk Wiggers van Agro Energy Almelo. „Van geheimzinnigheid is geen sprake”, zegt hij. „We hebben direct toen wij de grond op het Bedrijvenpark Twente kochten, de bedrijven daaromheen geïnformeerd over onze plannen.”

Dat was al ergens in 2019. Want zolang zit het plan voor de enorme covergister (co duidt op de verschillende afvalproducten die vergist worden), al in de pijplijn. Dat het de juiste strategie van Wiggers was, blijkt wel uit het feit dat er geen enkele zienswijze uit de omgeving bij de Omgevingsdienst Twente is binnengekomen. Dat de bouw van een co-vergister toch niet zo vanzelfsprekend is, blijkt echter uit het feit dat milieuorganisatie MOB wél in de pen klom.