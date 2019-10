Enorme run op baan in bajes: bijna 300 mensen willen werken in De Karelskamp

Dat aantal van driehonderd is binnen een week bereikt. Sinds vorige week donderdag kunnen gegadigden zich aanmelden voor de wervingsdag bij de gevangenis aan de Bornsestraat 333. „Sindsdien loopt het storm. Van alle kanten krijgen we sollicitanten. Met name uit de regio Twente. Het bericht in de krant is goed gelezen en op sociale media enorm veel gedeeld”, concludeert de gevangenis-directeur.