Erevoorzitter Jan Smit spreekt zich uit na rampseizoen Heracles: ‘Haal Hoogma terug, vandaag nog’

Hij is erevoorzitter van Heracles. Een benoeming voor het leven. „En daar ben ik ontzettend trots op.” Maar het verdriet en de frustratie bij de voormalige leidsman van de Almelose eredivisionist is groot. Over de missers van de clubleiding, de weggevloeide familiesfeer bij de club, de ondermaatse selectie en, als gevolg van die algehele neergang, de naderende degradatie naar de eerste divisie. „Wat ik in twintig jaar heb opgebouwd stort nu in elkaar. Het is verschrikkelijk om te zien.”