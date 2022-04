Ergernis over loslopende honden die broedende vogels langs kanaal verstoren: ‘Wat bezielt die asociale hondenbezitters?’

Benefiet in Borner­broek voor Oekraïnse noabers in Azelo

BORNERBROEK - Bornerbroek voor Oekraïne. Onder dat motto wordt er zondagmiddag 24 april in de St. Stephanuskerk in Bornerbroek een benefietconcert gehouden. De opbrengst is bestemd voor de vluchtelingen die zijn gehuisvest in De Zwanenhof en Maria Mediatrix in Azelo. Het concert begint om 15 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

11 april