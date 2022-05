Ernstig zieke Almeloër Gert-Jan (58) verslaat het UWV na een slepend gevecht: ‘Dit had ik niet meer verwacht’

Almelo roept inwoners op om grafschen­nis vooral te melden en bij diefstal aangifte te doen

ALMELO - Almelo roept inwoners die slachtoffer zijn geworden van grafschennis of diefstal en vernieling van graven op zich te melden. Die oproep doet de gemeente na het verhaal van Fenny Uitzetter en haar dochter Rianne in deze krant over het meermaals schenden van het graf van haar man en vader op de gemeentelijke begraafplaats ‘t Groenendael in Almelo.

10 mei