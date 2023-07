ESPN-verslaggever zet Almelo voor joker en haalt woede op hals: ‘Een buurtkroeg, kinderboerderij en voetbalclub, en dat is het’

Uitslapen op zondag is er voor Zenderen tijdens de volksfees­ten niet meer bij

Er worden meer lokale wielerrondes geschrapt dan dat er bijkomen. Maar in Zenderen gaan ze er zondag mee beginnen. Met dank aan Prins Bjorn. Het is een nieuw element van de Volksfeesten, die vrijdag weer van start gaan. Vijf vragen over het programma aan voorzitter Bryan Sonder.