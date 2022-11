Eva (47) uit Almelo zwaaide 20 jaar de scepter over het Proeflokaal België: ‘Ik was zowel psychologe als politieagente!’

Eva was medewerkster van een cafetaria in Vroomshoop, het dorp waar ze is geboren en getogen. Maar ze besloot te solliciteren naar een baan in een skihut in Oostenrijk. Ze genoot tijdens een wintersportvakantie van de sfeer. Er was echter één probleem: ze sprak geen woord Duits. „Mijn tante Tineke uit Beerzerveld bood uitkomst”, zegt ze. „Zij voerde het sollicitatiegesprek via de telefoon. Ze gaf zich uit voor mij. Tante T., zoals we haar noemen, werd aangenomen. Ik dus...”