Explosie in woning in Almelo veroorzaakt brand, 54-jarige bewoner naar ziekenhuis in Groningen gebracht

Met videoALMELO - In een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo is vanochtend een explosie geweest. Na de explosie brak brand uit. Eén persoon is bij de explosie gewond geraakt. Het slachtoffer, een 54-jarige man, is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

Buurtbewoners hoorden rond kwart over acht een harde knal. Door de knal sprongen de ruiten uit de woning. De straat ligt bezaaid met glas en zelfs aan de overkant van de straat liggen brokstukken.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te blussen. Ook is een traumahelikopter opgeroepen. Die landde verderop in een plantsoen aan de Rietstraat.

Wat de oorzaak is van de explosie, is officieel nog niet bekend. Technische specialisten van de brandweer en politie doen onderzoek in de woning.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is een man van 54 die daar in zijn eentje woonde. De man was al ernstig ziek. Hij was pas een paar dagen terug uit het ziekenhuis.

Volgens buren een paar huizen verderop, voltrok de explosie zich in de aangebouwde keuken beneden. Vermoedelijk heeft daar gas gelekt.

Buren doofden het vuur

Na het horen van de enorme knal hebben buren met brandblussers het vuur gedoofd. Het slachtoffer was toen al op eigen kracht naar buiten gestrompeld en zat daar op een stoel. Volgens de getuigen leek hij in shock. Hij had hij zeer ernstige brandwonden.

Traumaheli

De politie en brandweer waren er snel bij, maar het duurde nog wel een uur voor hij in de traumahelikopter werd gedragen. Die bracht hem rechtstreeks naar het academische ziekenhuis in Groningen. Hoe het met hem gaat was vanmorgen niet duidelijk.

De ruit aan de straatkant van de woning is door de knal in duizenden stukken naar buiten geblazen. Ook aanpalende woningen hebben schade opgelopen.

De traumahelikopter landde op een plantsoen aan de Rietstraat.