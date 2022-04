Explosie in woning in Almelo veroorzaakt brand, slachtoffer naar ziekenhuis in Groningen gebracht

Met videoALMELO - In een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo is vanochtend een explosie geweest. Na de explosie brak brand uit. Eén persoon is bij de explosie gewond geraakt. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.