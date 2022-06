Failliete kozijnenhandelaar uit Almelo draait toch op voor 290.000 euro schade: ‘Zelfs de secretaresse wist niet dat ik de baas was’

Frauduleus zorgbureau Victorie moet tonnen subsidie wel degelijk terugbeta­len, zegt Raad van State

ALMELO - Het frauduleuze ‘casino-zorgbureau’ Victorie uit Almelo moet wel degelijk 670.000 euro subsidie terugbetalen aan de gemeente. Dat heeft de Raad van State in hoger beroep bepaald. Het is de tweede belangrijke overwinning van de gemeente op Victorie in korte tijd.

