Fans en sponsoren krijgen meer invloed bij Heracles, bestuur blijft alleen toezichthouder: ‘Alles om clubcultuur te bewaken’

Twee jaar na een verwoesten­de brand heeft Wijnand (85) zijn kruide­niers­mu­se­um in Almelo in ere hersteld: ‘Ik ben God heel dankbaar’

ALMELO - Hij heeft de Tubantia van maandag 20 juli 2020 er nog eens bij gepakt. Daarin staat een groot artikel over de enorme brand in zijn kruideniersmuseum, in de vroege zondagmorgen van 19 juli 2020. ‘Vader in de Hemel sta ons bij’, staat er boven het verhaal. Twee jaar later heeft Wijnand Veenendaal (85) een suggestie voor de kop boven dit verhaal. ‘Vader in de Hemel heeft ons bijgestaan’.

9 augustus