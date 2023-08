Fietspad naar ZGT in Almelo loopt dood in een groot vraagteken: Mag ik hier wel in?

indebuurt.nl Monkey Town in Almelo 2 weken dicht: 'We maken een hoek met trampoli­nes'

Het is te hopen dat er geen nieuwe regenperiode komt, want een middag spelen bij Monkey Town kan nu even niet. De vestiging in Almelo is twee weken dicht voor een grote schoonmaak en een onderhoudsbeurt. Ook komt er iets nieuws: een ruimte met trampolines.