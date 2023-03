File op A35 bij Almelo na kettingbotsing met vier voertuigen

Hoe staat het met de nieuwe wethouder in Almelo? Er is nog geen witte rook, maar er zit schot in

Wie wordt de opvolger van de vertrokken D66-wethouder Monique van Saane in Almelo? Er is nog geen witte rook, maar er zit schot in. De komende dagen worden gesprekken met kandidaten gevoerd. D66 hoopt de nieuwe man of vrouw in het college van B en W volgende week te presenteren.