Fokke en Karlijn uit Almelo vallen in de prijzen op filmfestival in Amerika: ‘Dit kan heel wat deuren openen’

In Almelo kun je les krijgen van Simon Damink, één van de beste techniekle­ra­ren ooit

ALMELO - Het overkomt je niet elke dag dat je tot meest inspirerende docent van Nederland wordt gekroond. Toch kan Simon Damink (38) van het Pius X College in Almelo zo de boeken in. Met de Maas Geesteranusprijs op zak geldt hij als lichtend voorbeeld voor alle vmbo-docenten in het techniekonderwijs. „Ik doe niet aan borstklopperij, maar ik voel me enorm vereerd.”

7 april