Fout voedsel en onwetend publiek, het leven van een Almelose hertenparkbeheerder is niet altijd makkelijk

Deze Tukker herdenkt moord op idool Pim Fortuyn: ‘Heb zitten janken’

ALMELO – Voor Harry de Olde uit Almelo is 6 mei 2002 zo’n dag waarvan hij nog precies weet waar hij toen was en wat hij deed. „Ik was in de tuin aan het werk toen mijn vrouw naar buiten kwam en zei dat Pim Fortuyn was vermoord. Nou, toen heb ik wel zitten janken.”

7 mei