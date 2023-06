Foutje: gemeente Almelo stuurt brieven over Regiotaxi ook naar overledenen

doe mee Tourspel 2023: Meld je nu aan voor het Wielerspel van Tubantia!

Nog even en hij gaat van start: de 110de editie van de Tour de France. Op zaterdag 1 juli in Bilbao is het zover. Voor veel wielerfans is de Ronde van Frankrijk hét hoogtepunt van het jaar. Net als voorgaande edities houdt De Twentsche Courant Tubantia ook dit jaar weer het (gratis) Tour Wielerspel. Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 1 juli 10.00 uur. Speel hier mee!