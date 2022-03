Frank Krake legt bankroof van verzetsploeg in 1944 vast: ‘De grootste bankoverval? Niet in New York, maar in Almelo!’

Het is een kille dag in het najaar van 2021. De Hengelose schrijver Frank Krake staat in zijn eentje in een afgelegen bosperceel in voormalig Oost-Duitsland. Het is er stil, het licht langs de iele dennen is grauw en diffuus. Soms fluit er een vogel. Hier ligt de verzetsstrijder Douwe Mik in een massagraf met 82 anderen. Mik is één van de kopstukken achter de grote bankroof. Krake voelt het kippenvel op zijn armen.