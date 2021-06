Gedetineerden ingesloten na ‘koffievergiftiging’ in Almelose gevangenis: ‘Onrechtvaardig’

Veroorza­ker brand zorgwoning in Almelo volledig ontoereke­nings­vat­baar: geen straf

31 mei ALMELO - Bewoner Ezra R. (44) zorgde ervoor dat er in augustus vorig jaar een felle brand uitbrak bij een zorgwoning aan de Wondedwarsweg in Almelo. Maar daar kon hij door zijn stoornissen niets aan doen en dus krijgt hij geen straf. Dat stelt de rechtbank in Almelo maandag in haar vonnis. R. wordt wel zes maanden via een zorgmachtiging opgenomen in een kliniek.