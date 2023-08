Geen wekker meer nodig: dierenasiel zoekt nieuw thuis voor Hans de haan

indebuurt.nl Super Sale en Hollandse spelletjes: dit doen de winkeliers tijdens Open Air Almelo

Almeloërs die houden van een feestje mogen het vierdaagse evenement Open Air Almelo niet missen. Rond de Profronde zijn er optredens en is er van alles te doen in het centrum. Ook de winkeliers in Almelo doen mee en hebben allerlei activiteiten opgezet.