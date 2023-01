Geja raakte pasfoto's van haar zieke zusje kwijt, maar Nico vond ze terug in het Almelose Nijreesbos

De foto’s zijn na een weekje terug bij Geja. Dat is geen wereldnieuws, maar in tijden vol crises en verdeeldheid wel een fijne menselijke ervaring om te delen. Geja geniet ervan. Ze zat echt dagen in zak en as: uitgerekend die foto weg van Linda.

„Het is een mapje met pasfoto’s uit onze kindertijd. Van mijn broertje, twee zussen en één pasfoto van mezelf. Nu we sinds 2019 weten dat mijn zusje ongeneeslijk ziek is, draag ik die foto altijd bij me. Daarop is ze 11 jaar.”