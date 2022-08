Geluk bij een ongeluk voor Heracles

Verdwenen kunstwerk de Klaproos keert na jaren in volle glorie terug in Almelo (en hij komt op deze plek)

ALMELO - De Klaproos - het iconische kunstwerk dat vele jaren de Havenpassage sierde - is in oude luister hersteld. Jaren nadat de blikvanger plotseling verdween, wordt hij nu in volle glorie teruggeplaatst. ‘Veel inwoners van de stad doen we daar een plezier mee.’ Maar wel op een andere plek in Almelo.

25 augustus