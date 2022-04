Gemeente mag met geld strooien ter compensatie van energienota. Maar aan wie?

ALMELO - Het is een eenmalige, royale handreiking van de overheid. Huishoudens met een laag inkomen kunnen dit jaar een energietoeslag krijgen van 800 euro ter compensatie van de hoge energiekosten. De gemeenten mogen, nee moeten het geld uitdelen. Maar zo makkelijk is dat niet. Want wie heeft er recht op deze compensatie?

De gemeente Almelo maakt de energietoeslag op korte termijn sowieso over aan bijstandsgerechtigde inwoners. Maar wel per huishouden. Dus als een adres wordt gedeeld door twee bewoners met een uitkering krijgt een van de twee het geld. Dat betekent dat er in Almelo zo’n 2100 mensen de 800 euro op korte termijn krijgen overgemaakt.

Nood het hoogst

„We weten zeker dat deze mensen tot de doelgroep behoren. Bij deze categorie is de nood het hoogst”, aldus wethouder Arjen Maathuis van Sociale Zaken. „Ze krijgen ook een brief. Daarin geven wij aan dat we erop vertrouwen dat de toeslag ook daadwerkelijk wordt gebruik voor die verhoogde energierekening.”

Daar heeft de gemeente geen zicht en controle op en ook geen zeggenschap over. „Die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf”, aldus Maathuis. Bij sommige mensen wordt een beroep gedaan op hun financiële discipline. Contracten met energieleveranciers zijn immers op verschillende momenten afgesloten.

Aanbeveling

Sommige mensen hebben de jaarrekening net in de bus gekregen en kunnen de compensatie meteen gebruiken om een financieel gat te dichten. Bij anderen ligt de afrekening in de toekomst. Maathuis: „We doen een hartgrondige aanbeveling aan iedereen het geld te reserveren voor het moment waarop je het nodig hebt.”

Mensen met een bijstandsuitkering leven op 100 procent van het bestaansminimum. Maar ook mensen die op 120 procent van het bestaansminimum leven hebben recht op de energietoeslag. Dat is de categorie die net boven bijstandsniveau leeft, bijvoorbeeld AOW’ers zonder pensioen.

Aanvraagformulier

Maar deze categorie heeft de gemeente niet zelf in beeld. En dus komt hiervoor binnen enkele weken een aanvraagformulier, waarschijnlijk digitaal. De gemeente moet vervolgens gaan toetsen of de aanvragen legitiem zijn. Volgens inschattingen gaat dat nog om enige duizenden inwoners van Almelo.

De gemeente heeft 3,7 miljoen euro gekregen van het rijk om de toeslagen uit te keren. Of dat genoeg is is volgens Maathuis de vraag: „We willen hier niets aan overhouden maar we willen ook niet dat het ons geld kost”.