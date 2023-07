Gemiste kans: dat paard had in de gang van het stadhuis moeten staan

Wielerspel 2023: Alex Nijland slaat aanvallen met succes af, ritwinst voor Andre van der Horst

De dertiende etappe heeft niet tot grote verschuivingen in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia geleid. Klassementsleider Alex Nijland kwam als elfde over de streep op de Grand Colombier. Hij was daarmee de beste renner uit de top 10 van het algemeen klassement van deze krant. De ritwinst was deze keer voor Andre van der Horst uit Nieuw-Amsterdam. Roel Nijland uit Vriezenveen eindigde in het dagklassement op de vierde positie, maar hij was de enige uit de top 10 die voorspelde dat Michal Kwiatkowski de etappe zou winnen.