Gerard van Dorth uit Almelo ging van ict’er naar idealist: ‘Studiematig zit je goed in Twente’

Nierdialy­se bij ZGT kan straks niet meer in Hengelo, alleen nog in Almelo

ALMELO - Ziekenhuis ZGT gaat de nierdialyse concentreren in haar vestiging in Almelo. Nierpatiënten kunnen straks niet meer in Hengelo terecht. De maatregel gaat in de loop van volgend jaar in.

5 oktober