Gerard wordt omringd door Oekraïense vrouwen, zij willen aan het werk in Twente. Maar ja, de taal...

Uit in de regio Burgemees­ter Arjen Gerritsen is trots op de veerkracht en energie van Almelo: ‘GelijkSpel past bij stad zonder vip’s’

Geen gezeik, iedereen gelijk. Dat is - kort door de bocht - de boodschap van GelijkSpel. Een cultuurbedrijf dat kunst en cultuur inzet als motor voor maatschappelijke vernieuwing. Op naar een bubbelloze samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. Een van zijn eerste wapenfeiten is GelijkSpel in Concert, twee stadionconcerten in Almelo, op 9 en 10 juni, met optredens van onder anderen Typhoon, Stef Bos en Karsu.

2 juni