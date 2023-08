Tunesiër toch vrijgespro­ken van poging verkrach­ting Enschedese studente (19)

Een studente fietste na een avondje stappen in het centrum van Enschede aangeschoten en alleen naar huis. Toen ze viel, hielp Silem M. (39) haar met het terugvinden van haar telefoon. Daarna probeerde hij haar te verkrachten, oordeelde de rechtbank in Almelo eerder. Het gerechtshof in Arnhem ziet dat nu toch anders.