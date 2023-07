Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Almelo vandaag

Woning­stich­ting St. Joseph blij met perspec­tief door fusie: ‘Dat hebben we lang niet gehad’

Waarom fuseert de Almelose woningstichting St. Joseph met het veel grotere De Woonplaats in Enschede? Waarom niet met ‘stadsgenoot’ Beter Wonen? En wat is de rol van Reggewoon uit Hellendoorn in dit verhaal? We spraken met bestuurder Claudia Beumer van St. Joseph om de aangekondigde fusie met de Enschedeërs nog eens toe te lichten.