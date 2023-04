Gert Pezij, de nieuwe lentekoning van Almelo: grote wereldspeler die zelf graag klein blijft

Met video Bezorger is net uitgestapt als zijn bus tussen Enschede en Hengelo ontploft

Een harde knal en daarna rook en vlammen. Een explosief heeft vrijdagochtend een bestelbusje in het buitengebied tussen Enschede en Hengelo volledig verwoest. De bezorger was net uitgestapt toen het ontplofte. Vermoedelijk zat het in een pakketje dat in de bus lag. Voor wie was dat pakketje? En wie heeft het verstuurd?