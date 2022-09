Gevangene uit Almelose Karelskamp verdacht van zedenmisdrijf

MET VIDEO Almelo zet zichzelf op de kaart als evenemen­ten­stad: ‘Hoezo te veel evenemen­ten? Gezeur!’

ALMELO - Herman Finkers zei al eens dat er ‘in Almelo altijd iets te doen is’. In het ene weekend wat meer dan in het andere. Maar deze zaterdag en zondag is er heel veel te doen. Almelo als het walhalla voor cultuurliefhebbers. Niet wat te veel van het goede?

19 september