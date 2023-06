Gewonde en veel schade bij aanrijding Woonboulevard Almelo

Met video Deze Tukker bouwt een vliegtuig in eigen garage - en vliegt er nu mee: ‘Binnenkort mee naar werk’

Vanuit een doodgewone garagebox in Enschede bouwde Willem van Beek (47) jarenlang aan zijn ultieme droom: een eigen vliegtuig. In het pinksterweekeinde was het zover en ging de Tukker voor het eerst de lucht in. Over een avontuur met klamme handjes: „Dit is het spannendste dat ik ooit gedaan heb.”