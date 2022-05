Glorieuze comeback gepland voor Profronde Almelo en er zit meer in het vat: ‘Maak er tweedaags festival van’

Update | met video Verdacht pakketje in Almelo blijkt loos alarm, politie: ‘Een misselijke grap’

ALMELO - De omgeving van de rechtbank in Almelo is vrijdagmiddag enige tijd afgezet geweest na de vondst van een verdacht pakketje. Bij het torentje vlakbij de ingang van de rechtbank was een kartonnen doos te zien, waar twee draden uitstaken; een blauwe en een rode. Na inspectie bleek het een doos met wat rotzooi erin.

