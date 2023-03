Goed nieuws uit de Heracles-ziekenboeg

Applaus bij de start van de training op Erve Asito. Niet vanwege een verjaardag of nieuw contract, maar vanwege de terugkeer op het trainingsveld. Hoofdrolspeler was maandagmiddag Sem Scheperman.

Nee, Sem Scheperman is zeker nog niet fit, maar de speler van Heracles is wel op de goede weg terug. De 20-jarige middenvelder uit Holten maakte maandagmiddag zijn ‘officiële’ rentree op het trainingsveld. Dat gaat, traditiegetrouw in Almelo, gepaard met een gemeend applaus van de selectie en technische staf.

Scheperman viel op vrijdag 16 december geblesseerd uit in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Zijn pijnlijke aftocht was een smet op de avond, die Heracles een 8-1 overwinning opleverde. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de speler uit Holten bij een actie zijn kuitbeen had gebroken. Ook zijn enkelbanden hadden een opdoffer gehad. Een week later moest Scheperman onder het mes, de revalidatie zou zeker drie maanden in beslag nemen.

Geen fysiek contact

Nadat Scheperman de afgelopen weken zijn revalidatieprogramma al had uitgebreid met loop– en individuele baloefeningen op het veld, volgde maandag een voorzichtige aansluiting bij de groep. Scheperman deed mee met de rondo’s en wat andere oefeningen, maar moet het fysieke contact (zoals in een partijvorm) met teamgenoten nog mijden.

De komende weken wordt zijn trainingsinzet en activititeit steeds verder uitgebreid en opgevoerd. Heracles heeft de verwachting dat Scheperman dit seizoen nog wel in actie zou kunnen komen voor de Almelose club in de Keuken Kampioen Divisie. Heracles heeft nog negen competitieduels te spelen. Tot voor zijn blessure kwam Scheperman dit seizoen in de eerste divisie twaalf keer in actie als invaller. Tweemaal stond hij bij de aftrap in de basis.