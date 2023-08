Goed nieuws voor huizenkopers in Almelo; miljoen extra voor startersleningen

Wegens succes geprolongeerd. De starterslening is in het leven geroepen om met name jongere inwoners een ‘steuntje in de rug te geven’ bij aankoop van hun eerste huis. In Almelo is de afgelopen twee jaar maximaal gebruik gemaakt van de starterslening, die ten hoogste 30.000 euro bedraagt. Daarbij is tussentijds is het budget flink opgehoogd. Maar al het geld (860.000 euro) is al een tijdje uitgeleend. Er is een wachtlijst ontstaan.