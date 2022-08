Grens tussen Enter, Bornerbroek en Deldenerbroek weer gemarkeerd met dikke steen

BORNERBROEK/ENTER - De Vosbrinksteen liet er geen twijfel over bestaan. Hier kwamen vroeger de marken Enter, Deldenerbroek en Bornerbroek bij elkaar. Dinsdagmiddag werd de grens weer in ere hersteld en werd met enig ceremonieel door wethouder Eugéne van Mierlo een nieuwe dikke steen onthuld.

De steen ligt aan de Bokdamweg, aan de rand van Bornerbroek. Het is een plek waar vroeger verschillende gebieden samenkwamen. In die dagen was er nog geen gps. De grens waar een gebied begon en ophield, werd gemarkeerd met grensstenen of markestenen. Een gebruik dat vermoedelijk in de 13e eeuw ontstond en waarmee de grens tussen buurtschappen werd aangegeven.

Door de steen werd voor iedereen duidelijk waar het land van de ander begon. Dat moest twisten over het verloop van de grens voorkomen. Door het samenvoegen van marken in de Franse tijd en het ontstaan van gemeenten, verloren de markestenen hun praktische betekenis. Na 1832 bestonden de marken formeel niet meer.

Historisch spoor

Toch vormen ze tot op de dag van vandaag een historisch spoor door de regio. Ook al zijn veel stenen gewoon verdwenen. Omdat ze door zand zijn bedekt, of zijn meegenomen om ergens een tuin op te sieren. Er zijn er ooit een stuk of duizend van geweest. Een paar honderd daarvan zijn er nog over.

Bert Nijkamp uit Almelo is al jaren bezig om die oude grensstenen weer zichtbaar te maken. Er is zelfs een platform voor gemaakt: het Platform markestenen en markegrenzen in Twente. Nijkamp is een soort stenendetective die in alle hoeken en gaten speurt naar deze oude stenen. Met oude kaarten en prikstokken doorzoekt hij de ondergrond naar de oude brokken steen. Sommige stenen hebben een inscriptie waardoor ze te dateren zijn, anderen verraden hun oorsprong door de vorm. Een van die stenen lag dus aan de rand van Bornerbroek. Een steen met de mooie naam De Vosbrink.

De Vosbrinksteen is eeuwen geleden al onder de grond verdwenen. Hij ligt nu ergens diep onder een fietspad en kan niet meer naar boven worden gehaald. Nijkamp en zijn helpers hebben samen met Enters Erfgoed en de Historische Kring Bornerbroek een oplossing bedacht. Een boer in de buurt had een dikke steen op zijn erf die wel geschikt was om als grenssteen te dienen. Die is nu op de juiste plek gezet en dinsdagmiddag onthuld. Een buurman heeft het informatiebordje betaald die bij de steen is geplaatst.

Volledig scherm Bordje met opschrift bij de geplaatste steen. © Hans Brok