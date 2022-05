Grote bezwaren tegen plannen om Almelose kerken te sluiten: ‘Dit moeten we niet willen’

Half miljoen extra voor startersle­nin­gen in Almelo, maar hoe kom je als starter nou aan dat geld?

ALMELO - Op zoek naar je eerste huis in Almelo? Dan is er goed nieuws. Er komt een nieuw schip met geld voor startersleningen. Een half miljoen euro om precies te zijn. Een goed moment, want de vorige 360.000 euro is op. Maar hoe krijg je in Almelo nou zo’n starterslening? En mag je dat geld dan in elk huis steken? Zoveel woningen staan er immers niet te koop.

