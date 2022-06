Grote schade aan Almelose woning na brand onder overkapping, forse rookontwikkeling

Nu echt witte rook voor nieuwe coalitie Almelo; installa­tie wethouders op 21 juni

ALMELO - De nieuwe coalitie van Lokaal Almelo Samen (LAS), CDA, VVD en D66 is een feit. De officiële installatie van de wethouders is pas op dinsdag 21 juni, maar formateur Trudy Vos meldde donderdagavond dat de zaak beklonken is. Jan Martin van Rees (LAS), Eugène van Mierlo (CDA), Arjen Maathuis (VVD) en Monique van Saane (D66) trekken de komende vier jaren de kar in Almelo, als de gemeenteraad met die namen instemt.

10 juni