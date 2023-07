Grote zorgen over behoud oude fabrieken in Nijverdal als er straks huizen komen: ‘Maar dat is onze specialiteit’

indebuurt.nl Tommy is pas 18 jaar en nu de nieuwe eigenaar van de viszaak in Groot Driene

In de Hengelose wijk Groot Driene is Tommy Hu (18) geen onbekende. Zijn ouders runnen in het winkelcentrum aan de Willem de Mérodestraat al 20 jaar het Chinees-Indisch restaurant Azië. In de viswinkel een deur verderop start Tommy zijn ondernemersavontuur.