Haagse praktijken in Almelo, waar geheim slechts geheim is tot de wethouder het een foutje noemt

nieuwsupdateWat een week, wat een week. Almelo blijkt een hotspot voor de diefstal van fietsaccu’s, en tegelijk een stad met een toprestaurant. De lichten springen er niet alleen op rood en groen, maar op het Vinkenplein ook in alle kleuren daartussen: de kerstversiering hangt er alweer. Pak wat pepernoten en lees mee. Dit is de update van deze week.

De vraag der vragen deze week kan niet anders zijn dan: Waren de rapporten nou geheim of niet? Het gaat over het XL-Park. De gemeente heeft een stel rapporten met kritische cijfers over het bedrijvenpark achter een muur van geheimhouding verstopt. Daar kwam terecht gedonder van. Bestuurder Maathuis haast zich te zeggen dat het een foutje was. Tuurlijk was het openbaar. Tuurlijk. Haagse praktijken. Snel de angel eruit trekken, een paar keer vriendelijk lachen, sorry sorry, en door maar weer. Het gaat om een plan van tweehonderd miljoen euro waar opnieuw grote lappen weidegrond voor naar de filistijnen gaan. Waarom zou je daar iedereen in laten meekijken? Dat houdt alleen maar op. Wat een stad.

Gapperij van fietsaccu’s neemt toe

Dan zijn er de vele diefstallen van fietsaccu’s. Ik denk dan: daar zit toch een slot op? Dat klopt ook, maar dieven zijn altijd net iets slimmer dan de makers van het roofgoed. In een paar seconden zijn ze eraf getrokken. Vooral ter hoogte van de bibliotheek is het de laatste tijd raak. De accu’s worden zo vaak gestolen, dat medewerkers van de bieb bezoekers met een elektrische fiets bij het inparkeren al waarschuwen.

De accudieven slaan ook op andere plekken in de stad toe. Hier past een citaat van dichter Lucebert: Alles van waarde is weerloos. Al weet ik niet of die meneer nog wel genoemd mag worden, want hij blijkt nare racistische randjes te hebben gehad. Hoe dan ook, op dit punt had hij gelijk. Pas dus op menschen. De dieven zijn onder u.

Het kan uiteraard ook zo zijn dat de dieven ons een signaal willen geven. Het signaal dat fietsen zonder accu veel gezonder is. Als dat zo is, dan moeten ze zich hier maar even melden. Dan maken we over deze idealisten een stukkie.

Go go go, de stad uit

Oh, en nog wat, de elektrische deelscooters van GO-sharing zijn uit Almelo verdwenen. Ze worden nu elders ingezet. Veel mensen vonden het niks. Jongeren halen er rare fratsen mee uit en stallen ze overal en nergens. De vraag is of ze nog terugkomen. Het bedrijf weet het nog niet. Onze tip, en dat is voor sommigen misschien een openbaring: Je kunt ook gewoon fíetsen om ergens te komen.

Op de korrel bij 57 camera’s

Dieven, wie kent ze niet. Supermarkteigenaar Herman van Limbeek kent er vele. Hij vangt ze bij bosjes in zijn Plus supermarkt. Met behulp van 57 camera’s. Ja, 57. Dat is niet niks. Vier tot vijf keer per week gaan ze voor de bijl. Altijd volgt aangifte, en altijd politie erbij.

Hoe dom kun je zijn om het dan toch nog te proberen. Je wordt in de gaten gehouden. Altijd. Het is hoe dan ook treurig dat dit nodig is. Winkeldiefstal is helaas een plaag waar we niet vanaf komen. Het begon met Eva die de appel wilde, en daarna is het definitief mis gegaan. Dikke plus dus voor de Plus.

Ledeboer vierde plek op restaurantlijst

Is het alleen maar kommer en kwel dan? Welnee. TripAdvisor zette restaurant Ledeboer op plek vier van de lijst goede restaurants in Nederland. Een mooi resultaat, want het is de keuze van de klanten zelf. Zij schrijven de reviews. Eigenaar Blanken zorgt naar eigen zeggen voor ‘donders lekker eten.’

Dat heeft wel een prijs, want wie door de week bij de voedselbank z’n kostje bij elkaar scharrelt, hoeft daar geen tafel te reserveren. Voor een volwassen diner ben je namelijk een halve maand leefgeld van de bewindvoerder kwijt. Wel een sublieme ervaring rijker natuurlijk. Kwaliteit heeft zijn prijs.

Boekenpakhuis maakt omslag en raakt genomineerd

Meer goed nieuws deze week: de bibliotheek is genomineerd voor de Beste Bibliotheek Award 2022. Dat noemen we niet omdat we er zelf een onderkomen hebben, maar omdat het bijzonder is. De gemeente heeft namelijk gruwelijk gesnoeid in de subsidie van de bibliotheek. Desalniettemin is er nu een nominatie. Toch knap. De bibliotheken zijn ooit geboren als boekenpakhuis, maar moeten de draai maken naar het heden. En liefst een beetje vooruit werken naar de toekomst. Of ze de eerste prijs winnen? De winnaar wordt in november bekendgemaakt op een bijeenkomst van het NBD Biblion in Zoetermeer.

Op het Vinkenplein is kerst begonnen

Nog wat klein spul dan. Op het Vinkenpleintje (hartje Nieuwstraatkwartier) brandt de kerstversiering al. Kan prima, want de pepernoten liggen ook al meer dan een maand in de schappen. Er is nog wel een dilemma, want het WK Voetbal speelt ook eind dit jaar. En wat moet je dan kiezen. Alles oranje, of alles Kerst. De Vinkenpleiners kiezen voor Kerst. De lichtexpo is dagelijks na zonsondergang gratis te bewonderen. Kicks voor niks.

Gefeliciteerd en een doosje Merci

Meer klein nieuws: Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, gaat voor een tweede termijn. Het verlengen van de termijn met zes jaar kan niet via handje schudden en een doosje Merci uit de supermarkt. Dat moet met ceremonie. Deze week zou de Commissaris van de Koning er aan te pas komen.

Ik hoor jullie denken. De wát? Wie is dat, wat doet ie? Dat ga ik hier niet uitleggen. Hij is iets hoogs van de provincie. Maar hoe hoog je ook bent, het maakt de virussen niet uit. En Sars Cov-2 al helemaal niet. Die is het lichaam van deze meneer Heidema binnengedrongen en nu kan hij niet naar Almelo komen. Corona. De extra stempel in het burgemeesterspaspoort komt dus wat later. We feliciteren hem alvast.

Tot die tijd, maak er wat moois van. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwsupdate.

Over Hans Brok, de verslaggever die je in vogelvlucht meeneemt in het nieuws van de week

Hans Brok is een rasechte Twentenaar, woont in Almelo en is al meer dan 25 jaar verslaggever. Hij is getrouwd, opa, en heeft als verslaggever alle hoeken van Twente al gezien. In wisseldienst met collega Henk van Schuppen neemt hij de Almelose nieuwsupdate voor zijn rekening.

