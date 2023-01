Haast met aanleg trainingscomplex Heracles naast stadion: ‘Dit vergt veel voorbereiding’

Uit in de regio Come Together; een sequel die nooit verveelt

Star Wars, The Godfather, Lord of the Rings. Er zijn maar weinig sequels waarbij deel drie net zoveel enthousiasme oproept als deel één. Come Together Part III past in dat rijtje. Tijdloze nummers van The Beatles, The Rolling Stones en Bob Dylan in een bruisend café, met een spotlicht op saxofonist Bennie Waanders.

18 januari