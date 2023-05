Hagelnieuwe Business Club 1820 heeft eerste doel al bedacht: ‘Kwetsbare Almelose jeugd kansen bieden via sport’

Te voet van Enschede naar Rotterdam: Zo slapen de deelnemers van de Roparun

Duizenden deelnemers, honderden kilometers en eindeloos veel ontroerende verhalen: dat is de Roparun. De reis is met militaire precieze voorbereid, elke gelopen kilometer wordt bijgehouden in excel. „We slapen in hotelkamers die nog gerenoveerd moeten worden.”