Handig: op deze data zijn de open dagen van middelbare scholen in Almelo

indebuurt.nlHet vinden van de juiste middelbare school in Almelo is niet altijd even makkelijk. Open dagen kunnen je helpen met het maken van de keuze door alvast de sfeer te proeven. Wij hebben een handig overzicht gemaakt met alle data van de open dagen van middelbare scholen in Almelo.

Alma College

Op het Alma College in Almelo is op 7 februari van 14.30 uur tot 17.00 uur een doe-middag. Er worden dan workshops in bijvoorbeeld horeca en verzorging gegeven en ook krijg je een rondleiding. Via dit formulier kun je je aanmelden voor de doe-middag.

Locatie

Het Alma College zit dit schooljaar aan de Sluiskade 126a, waar het vmbo van het Erasmus eerder zat. Hier is ook de doe-middag. Grote kans dat als je volgend jaar naar deze school gaat, je begint in het gebouw aan de Catharina van Renneslaan 37. Op dit moment zijn ze daar druk bezig met verbouwen.

Het Canisius

Het Canisius geeft onderwijs aan mavo-, havo-, vwo- en gymnasiumleerlingen. De school zit aan het Slot 31. Op dit moment is er geen open dag bekend.

Virtuele rondleiding

Kan je niet langer wachten tot een open dag? Leerlingen Cas uit 2 vwo en Maud uit 2 havo geven in deze video een rondleiding door de school. Ook kun je zelf een rondje maken door het gebouw met de digitale tour.

Het Erasmus

Scholengemeenschap Het Erasmus zit op meerdere vestigingen in Almelo. Leerlingen kunnen hier terecht voor de mavo, havo en vwo. Het verschilt per locatie welke niveaus daar gegeven worden.

Op de locatie waar mavo, havo en vwo gegeven worden kun je op 28 januari van 10.00 tot 13.30 uur naar ‘Route 68’. Samen met een Erasmusleerling volg je dan een route door het schoolgebouw. Er worden die dag ook workshops gegeven. Voor havo en vwo moet je bij de locatie aan de Sluiskade Noordzijde 68 zijn. De mavo wordt gegeven in het gebouw aan de Sluiskade Zuidzijde 119. Vooraf aanmelden voor deze rondleiding is niet nodig.

Meer weten over kunstroom, technasium of een andere stroming die hier gegeven wordt? Op dinsdag 7 februari is hier van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over.

Praktijkonderwijs

De open dag voor het praktijkonderwijs is op woensdag 8 februari van 15.00 uur tot 19.00 uur. Het Erasmus Pro zit aan de Horstlaan 1 in Almelo.

Het Noordik

Op Het Noordik in Almelo aan de Noordikslaan 68 wordt onderwijs op het niveau van mavo, havo, vwo en gymnasium gegeven. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er (op korte termijn) een open dag gegeven wordt. Wel biedt de school een persoonlijke rondleiding aan. Vanaf de bank kun je ook een rondleiding krijgen met deze virtuele tour.

Het Pius X college

Het Pius X College geeft onderwijs op mavo-, havo-, vwo- en gymnasiumniveau. Ook kun je kiezen voor tweetalig onderwijs (tto) op mavo- en havo-niveau. Op dit moment is nog niet bekend wanneer er een open dag is. Wel is er 7 februari om 15.15 uur een Xperience-middag om de sfeer te proeven. Opgeven kan via dit formulier. Een individuele rondleiding krijgen kan ook, daarvoor is dit formulier.

Zone College

Groene vingers? Dan is het Zone College een goed idee. Hier kunnen leerlingen naar toe met vmbo schooladvies. De school zit aan de Bornerbroeksestraat 348. Op woensdag 25 januari wordt hier van 15.00 tot 20.30 uur een open dag gegeven. Via dit formulier kunnen scholieren zich aanmelden. Ouders en/of verzorgers hoeven zich niet aan te melden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!