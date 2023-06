Harde woorden in waterschap: ‘Vleesgeworden agro-industrie smeedt coalitie met verliezers’

Wel oud willen worden, maar niet willen zijn? Lees dan het verhaal van de jarige Siny Ticheler-Leferink (100)

We worden met z’n allen steeds ouder. Maar hoe is het om in deze tijd oud te zijn? We vroegen het Siny Ticheler-Leferink. Zij viert deze donderdag haar 100ste verjaardag. Een verhaal over de vele ups, maar ook downs in een mensenleven.