Heracles bindt ‘dribbelkoning’ Ouahim langer aan zich

,,Het voelt heel goed om hier bij Heracles te zijn en ik ben erg blij met dit nieuwe contract. Ik ben klaar voor de volgende stap in de ontwikkeling van mezelf en ook van de club’’, sprak Anas Ouahim (24) tijdens de presentatie van de spelersgroep in de Businessclub op Erve Asito. Zijn contract is met een extra jaar verlengd, met een optie tot nog een jaar.

Quote In mijn ogen dribbelt hij af en toe is teveel. Maar als hij de dingen gaat doen die ik hem zeg, dan gaat het helemaal goedkomen met Anas Assistent-trainer Hendrie Krüzen over Anas Ouahim

Assistent-trainer Hendrie Krüzen kreeg de lachers op zijn hand toen hij over de ‘Duitse dribbelkoning’ sprak. ,,In mijn ogen dribbelt hij af en toe is teveel. Maar als hij de dingen gaat doen die ik hem zeg, dan gaat het helemaal goedkomen met Anas’’, zei Krüzen lachend over de middenvelder, die afgelopen vrijdag nog goed was voor twee doelpunten in de met 5-3 gewonnen thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

Nederlandstalige aankopen

Diezelfde Krüzen wist even later opnieuw de met zo'n 250 aanwezige sponsoren en supporters gevulde zaal aan het lachen krijgen, nadat een fan het aankoopbeleid van de club aan de orde had gesteld. Het was de supporter opgevallen dat alle nieuwe spelers Nederlandstalig zijn. ,,Is dat een bewuste keuze’’, wilde de vragensteller weten. Waarop Krüzen antwoordde: ,,Het maakt het voor mij in ieder geval een stuk makkelijker’’, waarmee de Almeloër refereerde aan zijn vertrek bij Olympique Lyon, omdat hij de Franse taal niet machtig was.

Rode draad

De sponsor/supportersavond stond vooral in het teken van de presentatie van de huidige selectie, inclusief de technische staf en de teruggekeerde Nico-Jan Hoogma, die inmiddels al een paar maanden werkzaam is als technisch-directeur van de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club. De missie van de club om dit seizoen terug te kregen naar de eredivisie liep als een rode draad door de avond. Dat gaat Heracles doen met de huidige spelersgroep, waarin zowel Hoogma als de trainersgroep het volste vertrouwen in heeft.

Quote Om te laten zien dat ik honderd procent voor Heracles ga. Ik ga nu alles geven om een basis­plaats te veroveren Marco Rente heeft de knop omgezet bij Heracles

Om die doelstelling waar te maken, zijn volgens Krüzen zeker negentig tot honderd doelpunten nodig. ,,Ik verwacht van onze aanvallende middenvelders minimaal tien doelpunten per speler. En dan heb ik het niet eens over de goals die onze aanvallers gaan maken dit seizoen.’’ Het aanvalstrio Emil Hansson, Samuel Armenteros en Nikolai Laursen is na zes wedstrijden samen goed voor tien doelpunten en zeven assists. ,,Wie van ons de meeste doelpunten scoort, is niet belangrijk’’, sprak de van een hamstringblessure herstelde Laursen. ,,We moeten elkaar helpen en het met z'n allen doen. Maar ik hoop wel graag de meeste doelpunten te gaan maken’’, bekende de Deense aanvaller uiteindelijk.

Instelling Marco Rente

Een opvallend groot applaus vanuit de zaal was er voor Marco Rente. De Duitse centrale verdediger zag een gedroomde transfer naar het Engelse Coventry City op het allerlaatste moment afketsen. Dat gebeurde vanwege formaliteiten op de slotdag van de transferperiode. Om die teleurstelling te verwerken, had Rente van Hoogma enkele dagen vrijaf gekregen. Hij hoefde zich pas op dinsdag (de slotdag was op een woensdag, red.) weer te melden bij de club. Op zondag belde Rente echter al met Hoogma, om te vragen of hij op die dag alweer mocht meetrainen. ,,Om te laten zien dat ik honderd procent voor Heracles ga. Ik ga nu alles geven om een basisplaats te veroveren’’, aldus Rente, die voorlopig zijn landgenoot Sven Sonnenberg (over wie trainer John Lammers erg tevreden is, red.) voor zich ziet staan. De instelling van Rente kon op veel bijval van de sponsoren en supporters rekenen.