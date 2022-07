Heracles-coach Lammers tevreden over trainingskamp in Billerbeck: ‘Goede dingen gezien’

60 minuten

Na twee oefenpotjes in de eigen regio tegen amateurteams uit lagere klassen, trof Heracles tijdens het trainingskamp twee Duitse tegenstanders die al verder waren in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Twee ploegen die fanatiek en in een hoog tempo de duels aangingen. Daarom had de technische staf van Heracles ervoor gekozen de elf starters 60 minuten (in plaats de eerste helft) te laten spelen. Om ze een conditionele prikkel te geven. Met name de wisselspelers die vrijdagavond het veld in kwamen, hadden daar wat moeite mee. In een hectische fase incasseerde de ploeg in zeer korte tijd twee tegendoelpunten. Lammers: „Daarna hebben ze het uitstekend opgepakt. Voor de jonge jongens zijn dit belangrijke leermomenten”, keek de oefenmeester terug op de 3-1 nederlaag in Verl.