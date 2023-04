Heracles-doelman Brouwer na nipte zege: ‘Niet goed voor het hart van de supporters’

Twentse deelnemer aan 'Slecht­ste Chauf­feur' maakt harde crash op circuit in Lelystad

Dat was even schrikken woensdagavond, tijdens de uitzending van RTL-programma De Slechtste Chauffeur van Nederland. De uit Borne afkomstige deelnemer Andy Kamp (22) maakte namelijk een harde klapper in de auto op het circuit van het programma. Bij een opdracht rond slipgevaar ging de Tukker helemaal in de fout en botste vol op een andere auto, samen met zijn bijrijder Jennifer.