Heracles-hooligan moet zes maanden zitten voor gooien metalen kliko op agenten bij rellen Heracles-Ajax

Vette cheque voor Weekend­school Toppers Op Zondag dankzij viergangen diner

ALMELO - Het Walking Dinner van de Kiwanis Club Almelo heeft 9500 euro opgebracht. Dat geld is bestemd voor de Stichting Weekendschool Toppers op Zondag, waar jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben worden geholpen in hun ontwikkeling.

15 september