Heracles hoopt nog op vervanger van Kiomourtzoglou

Met het einde van de transferperiode in zicht hoopt Heracles nog zaken te kunnen doen. De Almelose eerstedivisionist is op zoek naar een vervanger van Orestis Kiomourtzoglou, de middenvelder die deze week naar het Schotse Heart of Midlothian is vertrokken.

Trainer John Lammers heeft zijn wensen kenbaar gemaakt bij technisch-directeur Nico-Jan Hoogma. De club heeft altijd rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Orestis Kiomourtzoglou, die een clausule in zijn contract had staan.

„We weten wat we willen hebben”, zegt Lammers. „Als je een goede vervanger kunt halen die iets toevoegt aan de selectie, dan zullen we dat niet nalaten. Wij hebben ons huiswerk goed gedaan, nu is het afhankelijk van wat er op de markt is”, aldus de oefenmeester. Met het vertrek van Kiomourtzoglou heeft Heracles afscheid genomen van een verdedigende middenvelder, een nummer zes zou Lammers er graag voor terug willen hebben.

De trainer voegt er nog aan toe dat het geen halszaak is een vervanger van Kiomourtzoglou te halen. „Als we kunnen krijgen wat we willen hebben, is dat prima. Lukt dat niet, dan lossen we het zelf intern op met de huidige spelersgroep.”

Lammers houdt nog rekening met een mogelijk vertrek van verdediger Marco Rente en spits Sinan Bakis. Voor beide spelers is er belangstelling van andere clubs. Of het deze dagen nog tot een transfer komt, is afwachten. Bilal Basacikoglu komt, net als Bakis, niet in de plannen voor van Lammers en mag van Heracles uitkijken naar een andere club.