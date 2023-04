Heracles maakt het zichzelf opnieuw onnodig lastig, maar kan komende vrijdag promotie veiligstellen

indebuurt.nl Dit kun je doen op de open dag in de nieuwe brandweer­ka­zer­ne in Almelo

De nieuwe brandweerkazerne in Almelo is al een tijdje in gebruik, maar wordt komend weekend officieel geopend. Tegelijkertijd is er ook een open dag. Wil je weten wat de brandweer allemaal doet? Dit weekend kan iedereen een kijkje komen nemen.