Heracles met Armenteros in de basis op jacht naar zege in Rotterdam

Eigenares café De Skihut in Almelo blijft vechten voor heropening van haar zaak

ZWOLLE/ALMELO - Eigenares Samantha Eppink van café De Skihut in Almelo heeft de juridische strijd tegen burgemeester Gerritsen nog niet opgegeven. Het café is in 2020 op last van de burgemeester gesloten, omdat het gevaar groot zou zijn dat de vergunningen onder meer gebruikt zouden worden voor criminele activiteiten door de vorige eigenaar, tevens ex-partner van Eppink.

13 mei